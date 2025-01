Nueva protesta de Revolta Pagesa con carteles de municipios del revés

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Carteles con el nombre de las poblaciones colocados del revés para simbolizar cómo se sienten los agricultores y ganaderos, “cabeza abajo y hartos”, a causa del exceso de burocracia y de algunas decisiones de la administración. Esta es la nueva acción de protesta de Revolta Pagesa, el colectivo que en febrero del año pasado organizó la gran movilización de tractores que colapsaron las carreteras catalanas y las principales calles de la ciudad de Barcelona para denunciar su situación y defender sus derechos. Consideran que desde entonces poco se ha mejorado y por ello han iniciado esta nueva movilización. Localidades leridanas como Àger o Seró (núcleo de Artesa de Segre) son algunas de las que se despertaron este fin de semana con el cartel del revés, igual que previsiblemente ocurrirá hoy en poblaciones del Urgell. Esta situación se repite en toda Catalunya, seguirá en los próximos días “y no sabemos cuándo terminará, indicó ayer Mar Ariza, vicepresidenta de Revolta Pagesa. Esta acción imita una de similar que se organizó en el sur de Francia y es el inicio de nuevas protestas.

Ariza apuntó que desde la gran movilización de hace casi un año “se han dado algunos pasos, pero no suficientes”. “Nos escucharon con buena voluntad, pero no han actuado. Nosotros necesitamos acciones inmediatas, pero ellos (la administración) van a otro ritmo”, señaló. Subrayó que “lo más importante es la desburocratización” del sector, porque pasan más tiempo “en las oficinas que en el tractor” y criticó también duramente el pacto entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paragua y Uruguay) ya que “se permitirá la entrada de productos con fitosanitarios que aquí están prohibidos desde hace años”. Asimismo, recordó la problemática que viven en el llano de Lleida a causa de la plaga de conejos que provocando daños a cultivos. “La administración no está haciendo un buen control de la fauna conegética”, remarcó, y consideró que la prueba piloto de drones e Inteligencia Artificial en Verdú para detectar conejos y sus madrigueras no es suficiente. Cree que sí servirá para censarlos, pero incidió en que actualmente lo que necesitan son acciones urgentes de control de la plaga, no de prevención.

Por su parte, el presidente de Asaja en Lleida, Pere Roqué, recalcó que el sector está muy molesto por los pocos avances conseguidos tras las movilizaciones del año pasado. Les sumó nuevas medidas que aplicará el ministerio de Trabajo.