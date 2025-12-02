El pueblo de Lleida que aparece al nuevo cupón de la ONCE para ser "de película"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La plaza de la Iglesia, delante del Ayuntamiento de Alcarràs, ha sido el escenario de la presentación del cupón que el ONCE dedicará el próximo domingo 7 de diciembre de 2025 en esta localidad leridana. Este forma parte de una serie monográfica dedicada a localidades que han sido escenario de rodajes cinematográficos, bajo el lema 'Pueblos de película'. Un total de 5,5 millones de cupones difundirán la imagen de este municipio de Lleida por toda España.

Durante el acto de presentación, Enric Botí, delegado del ONCE en Cataluña, y Marcelino Cid, director del ONCE en Lleida, han entregado a Jordi Castany, alcalde de Alcarràs, y a Gerard Companys, teniente de alcalde, una ilustración enmarcada de este cupón que muestra la plaza de la Iglesia como imagen representativa del municipio.

El reconocimiento llega tres años después de que el municipio saltara a la fama gracias a la película "Alcarràs", dirigida por Carla Simón, que el año 2022 ganó el Oso de Oro a la septuagésimasegunda edición de la Berlinale y se convirtió en la primera película en catalán al recibir este prestigioso galardón. El filme se rodó íntegramente en el municipio, contando con intérpretes ponentinos no profesionales —del mismo pueblo o de poblaciones vecinas— como actores y actrices.

"El cupón homenajea Alcarràs, un pueblo de cine que ha sido escenario de la película que lleva su nombre. Y un reconocimiento a sus ciudadanos, a los cuales damos las gracias por su generosidad y solidaridad. Y también por la confianza en nuestros productos de lotería responsable, social y segura. Compartimos, pues, un espacio magnífico de ilusiones", ha destacado a Enric Botí, delegado del ONCE en Cataluña.

Otros municipios catalanes incluidos en la colección

En Cataluña, otras poblaciones que han formado parte de esta colección de cupones son Sitges (Barcelona), Olot (Gerona) y también lo hará Tarragona. Esta iniciativa no sólo sirve para promocionar el patrimonio cultural y paisajístico de los municipios, sino también para reconocer el papel del cine como motor cultural y económico para muchas localidades del territorio catalán.