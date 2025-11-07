Tres detenidos por robar productos valorados en 4.200 euros en Solsona y Berga

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas reincidentes acusadas de sustraer productos valorados en 4.200 euros de varios supermercados de Solsona y Berga. Se trata de dos hombres y una mujer, de 54, 43 y 39 años respectivamente que suman un total de 179 antecedentes policiales y que han sido arrestados como presuntos autores de tres delitos, de hurto, uno de ellos en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar el martes 5 de noviembre, cuando la policía recibió el aviso de intento de hurto en un supermercado de Solsona. Según fuentes policiales, un hombre y una mujer entraron en el establecimiento mientras una tercera persona los esperaba en el exterior en un vehículo. La estrategia consistía en que la mujer realizara una pequeña compra en la única caja abierta mientras el hombre intentaba pasar por una caja cerrada con un carro lleno de productos valorados en más de 700 euros. El plan se frustró cuando el carro quedó trabado, alertando una trabajadora y provocando la huida de los sospechosos.

Gracias a la rápida coordinación entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Solsona, los tres sospechosos fueron localizados poco después en un vehículo que coincidía con la descripción facilitada por los testigos. Durante el cacheo del coche, los agentes descubrieron una gran cantidad de productos de alimentación de alta gama que, según las investigaciones posteriores, habían sido sustraídos aquel mismo día de dos supermercados de Berga.

Un botín valorado en 4.200 euros

El valor total de los artículos recuperados —sumando los de Solsona y Berga— asciende a unos 4.200 euros. Este tipo de hurtos coordinados en diferentes establecimientos comerciales se ha convertido en una práctica habitual entre grupos organizados que seleccionan productos de alto valor para su posterior reventa en mercados paralelos.

Los tres detenidos, todos ellos con numerosos antecedentes por hechos de características similares, pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Solsona el miércoles 6 de noviembre. La investigación sigue abierta para determinar si los arrestados podrían estar vinculados a otros hurtos en establecimientos comerciales de la zona.