Aran, eth territòri deth Pirenèu de Lhèida que hestège mès nòcesDes 38 hestejades, sonque 9 sigueren pera glèisa catolica e cap d'omosexuau

Era Val d’Aran siguec eth territòri deth Pirenèu de Lhèida que mès nòces oficièc en proporcion damb es sòns abitants. Segontes donades d’Idescat de 2023, eth darrèr an barrat, sigueren 76 es persones — 38 nòces— que decidiren unir-se en matrimòni ena Val, ja siguesse en tot celebrar ua nòça civila o catolica. Era taxa lorda de nupcialitat siguec atau de 3,6 matrimònis per cada 1.000 persones, per dauant dera Alta Ribagorça (3,48), eth Sobirà (3,16), eth Jussà (2,76) o er Alt Urgell (2,55).Eth numèro de matrimònis entre parelhes estrangères (un o es dus membres) dismunuïc est’an passat respècte der anterior. Representèren sonque eth 15,7% des enlaci, un 6% mens qu’en 2022. En conjunt de Catalonha aguesti sigueren lèu un 19,92%. En çò que tanh ara rèsta deth Naut Pirenèu e Aran, es estadistiques apunten a un 26,92% en Alt Urgell; un 20,55% ena Cerdanya; un 18,92% en Jussà; un 14,29% ena Alta Ribagorça e un 13,04% en Sobirà.

En Aran, era màger part des matrimònis hestejadi sigueren de caractèr civil (29), en comparacion damb nau de catolics e cap de d’autes religions. E ei que se retrocedim enquia 2012, a on arriben es donades, sonque i a constància d’un unic matrimòni enes nau municipis aranesi celebrat jos ua fe diferenta ara catolica. Per ua auta part, toti es enlaci celebradi en 2023 sigueren entre un òme e ua hemna, mentre qu’en 2022 sonque un des 52 matrimònis que se celebrèren siguec entre dues persones deth madeish sèxe. Cau senhalar qu’era màger part des nòces, concretament 32, ère era prumèra tà andús nuvis, mentre qu’en tres d’eres un des dus dejà s’auie divorciat damb anterioritat e, enes tres restanti, andús membres deth matrimòni dejà auien estat en aquera situacion temps endarrèr e divorciat posteriorament. Eth cap-lòc, Vielha e Mijaran, siguec eth municipi qu’acuelhec mès unions, damb 18, des quaus 15 sigueren civiles. Ei aquiu a on se trapen es jutjats dera Val. En Naut Aran se celebrèren un dotzeat de nòces, mentre que Bossòst siguec scenari de tres; Es Bòrdes, d’ua; Canejan, d’ua; Les, de dues e Arres, d’ua. Non se’n hec cap en Bausen ne Vilamòs, segontes donades der Idescat.