Dos osas con tres crías cada una en la Vall d'Aran: un hecho inédito registrado por DEPANA

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

DEPANA ha colaborado con el Conselh Generau de Arán para hacer un seguimiento del oso pardo a la Vall d'Aran, una zona con numerosos registros de esta especie en peligro de extinción.

Durante un seguimiento de dos meses, el equipo naturalista ha podido documentar imágenes nunca vistas: dos osas con tres cachorros cada una. Este seguimiento ha permitido ver el comportamiento de estos animales en una de las etapas más sensibles de su ciclo vital.

Las imágenes se captaron entre en mayo y en junio de este año. La primera osa la registraron durante 28 días consecutivos acompañada de sus tres cachorros. En los últimos días el grupo familiar perdió uno de los cachorros por causas desconocidas. La segunda osa fue vista 5 veces, también con sus cachorros.

Las grabaciones ayudan a documentar los comportamientos dentro del núcleo familiar, los hábitos de alimentación y de actividad diaria, entre otros aspectos sobre su biología. A lo largo de la campaña de primavera se monitorearon 12 ejemplares diferentes.

El año pasado el Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso Pardo (GSTOP) identificó 54 ejemplares de oso pardo en el Pirineo catalán y 108 al conjunto del Pirineo, la cifra más elevada registrada hasta ahora. Estos datos, hechos públicos por la Generalitat de Catalunya el pasado mes de marzo, confirman la tendencia positiva de recuperación de la población después de décadas de trabajo conjunto entre administraciones, equipos técnicos y entidades conservacionistas.

El oso pardo está catalogado como especie en peligro de extinción en el Pirineo y es objeto de protección prioritaria según la normativa europea. A pesar de la recuperación de la población, la especie sigue siendo vulnerable y requiere un seguimiento científico riguroso, como también la consolidación de medidas que favorezcan la convivencia con la ganadería y el resto de actividades humanas.