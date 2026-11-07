Talarn visita las mejoras financiadas por la Diputación en la Cerdanya

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha visitado este sábado el nuevo consultorio médico de Montellà i Martinet, el cual financia la Diputació, y la Vía Azul del Segre, una ruta entre Martinet y Bellver de Cerdanya.

El consultorio médico, ubicado en la plaza de Sant Eloi de Martinet, sustituye el anterior, ya que presentaba graves daños estructurales, y da continuidad al servicio médico de la localidad. La atención sanitaria también se ha visto mejorada gracias al punto estratégico de ambulancia a la espera creado entre un convenio con el ayuntamiento del municipio y el SEM. Con un espacio cedido por el ayuntamiento, esta iniciativa ha permitido un mejor cubrimiento de las emergencias médicas.

La Vía Blava, por su lado, ha sido acondicionada. Se trata de un itinerario de 12 kilómetros recorriendo el río Segre. La actuación ha consistido en la adecuación de caminos, la mejora del firme, la desbrozada de vegetación, la consolidación de taludes, la instalación de elementos de protección y la señalización del recorrido. Las mejoras permiten una conexión más estable entre municipios y fomentar la movilidad sostenible y el turismo activo en la Cerdanya.