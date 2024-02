Pau Juvillà cuestiona en su nuevo 'thriller' la Transición

Publicado por Joan Josep Ballabriga Verificado por Creado: Actualizado:

Una joven diputada leridana de gran proyección política aparece muerta, colgada, en un aparente suicidio. Así arranca la trama de El vertigen interior, el nuevo thriller del escritor leridano y exdiputado de la CUP Pau Juvillà, que acaba de publicar Pagès Editors. A través de un juego de saltos en el tiempo, Juvillà viaja en la novela desde la época actual hasta finales de los años 60 y la década de los 70, en un “ajuste de cuentas con la Transición, más bien una Transacción”. El autor explicó a SEGRE que “denuncio lo que fue la Transición, con simples cambios que no modificaron las estructuras franquistas, para que siguieran mandando los de siempre”. Y con la Lleida de hoy y de entonces como telón de fondo. “No tenemos que ir a buscar fuera para ambientar una buena novela negra”, aseguró Juvillà, que intuyó que “a más de uno no les gustará” ver desfilar por las páginas de este thriller a personajes del Caliu Ilerdenc, “las fuerzas vivas, capaces de poner y quitar alcaldes o gobernadores”. No son los únicos nombres propios de una novela con guiños a uno de sus grupos de rock preferidos de Lleida, Rosas Rojas, y también a autores de novela negra en Ponent. Y es que cada capítulo lleva por título el de una canción del disco El vértigo interior, que la banda publicó en 1991; y está encabezado por citas de novelas negras de autores de casa, desde David Marín, Ramon Usall, Ramona Solé, Montse Sanjuan, Emili Bayo y Rafa Melero hasta Anna Sàez, Juan Cal o Pep Coll. Todo un ejercicio estilístico porque cada título y cada cita tienen que ver con la acción de cada capítulo. “Me ha costado ligarlo, pero así reivindico la novela negra que se cultiva en Lleida”, añadió sobre una historia con ‘cameos’, como el del historiador Albert Velasco o el periodista Dani Badia, fallecido en 2022. Una publicación muy ‘oportuna’, justo la semana en que el Tribunal Supremo le ratificó la condena de inhabilitación por los lazos amarillos en la Paeria. “Que el legislativo, el poder democrático del pueblo, esté por debajo del poder judicial no pasa en ningún otro lugar del mundo. También es una herencia de aquella Transición”, criticó Juvillà.