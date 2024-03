De Lleida a Hollywood

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El restaurante Teleferic Barcelona de Los Ángeles se convirtió el pasado domingo en la sede de los Óscar 2024 para la comunidad española y catalana en Hollywood. Más de 300 personas siguieron la gala, en la que estaban nominadas las producciones La sociedad de la nieve y Robot Dreams. Aunque finalmente no consiguieron la preciada estatuilla, había motivos de sobra para festejar que “hemos hecho historia”. Así lo asegura el leridano Sergi Villacampa, que fue la mano derecha de Juan Antonio Bayona durante la filmación de la superproducción sobre la tragedia de los Andes y que el pasado fin de semana acudió a Hollywood para vivir una experiencia única. Aterrizó en la meca del cine el viernes, junto al equipo de dirección de La sociedad de la nieve. “Antes de la ceremonia del domingo, participamos en tres eventos: uno para las producciones nominadas a Mejor Película Internacional, otra para las seleccionadas en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería y, la noche del sábado, una fiesta de Netflix reservada al equipo de La sociedad de la nieve”, explica Villacampa, mientras apunta que vivió con emoción una experiencia “irrepetible”. Aunque siguió toda la gala desde el Teleferic Barcelona, acompañó a Juan Antonio Bayona hasta el Dolby Theatre, donde tuvo lugar la ceremonia más importante del sector cinematográfico. “Es imponente ver a grandes estrellas pasar por la calle con sus looks de alfombra roja”, relata este leridano, que estuvo a pocos pasos de Bradley Cooper. El evento en el restaurante catalán comenzó a las 16.00 horas, donde también hubo una particular alfombra roja y un photocall por el que desfilaron Álvaro Morte, Marián Aguilera, Lorena Castell, Paz Padilla o su hija, Ana Ferrer. “Cuando llegó el momento de revelar la Mejor Película Internacional, se hizo el silencio en todo el bar y luego llegaron los abrazos. Sabíamos que era difícil conseguir el Oscar porque intervienen muchos factores ajenos a la película. Pero todo fue muy bonito y lo importante es que hemos estado entre las cinco mejores producciones de esta categoría. Aunque no ganó la estatuilla, La sociedad de la nieve hizo historia el domingo”, aseguró Villacampa, que regresó ayer a Barcelona.

Una fiesta del cine catalán con más de setecientas personas

Más de 700 personas participaron en la fiesta catalana, a la que también asistieron los supervivientes del trágico accidente aéreo de 1972 en los Andes y la familia de Juan Antonio Bayona. Una de sus hermanas, Eva, explicó que “llegar hasta aquí es muy difícil y él lo ha conseguido. El premio es el público, más de 200 millones de personas han visto la película”. Después de la ceremonia, el mismo cineasta catalán acudió al bar para reunirse con sus familiares, amigos y su equipo.