Una 'diada' de récords

Libreros y editores coinciden en que nunca antes se había producido una avalancha de títulos de autores leridanos o vinculados a Ponent como ha sucedido este último año, ayudada por el fenómeno de la autoedición. Más de medio centenar de títulos pugnarán este Sant Jordi en Lleida para conseguir la visibilidad entre las novedades de la 'diada'.

Este martes será el primer Sant Jordi en día laborable y sin ningún tipo de restricciones después de la pandemia. No solo se han recuperado ya desde el año pasado los niveles de edición y venta de libros –también de rosas–, sino que estamos ante un 2024 listo para romper récords. Un alud de novedades de autores leridanos competirá en las paradas de libros, mientras que los libreros tienen que hacer ‘magia’ para conseguir hacer un hueco a tantos títulos. Hablamos con tres profesionales protagonistas de la diada.

«Es tal la avalancha de novedades, que no puedes dar visibilidad a muchos libros»

“Hay tanta publicación, con tiradas más cortas, tanta avalancha de novedades que llega un momento en que a muchos libros no les puedes dar la oportunidad de lucir en el escaparate o las estanterías”, asegura Jordi Caselles, una de las caras más visibles y veteranas (cerca de cuarenta años) del sector librero de Lleida. Y es que el ritmo de edición de novedades es tal, que mucho títulos no pueden permanecer apenas unas semanas a la vista del público. “En un mes ya no tienen lugar en la librería”, afirma. Y este récord de publicaciones se refleja también con los libros de autores leridanos o vinculados a Ponent. Caselles asegura que “me vienen a la memoria al menos una treintena larga de títulos leridanos desde el pasado verano”. Con un autor que ya fue un nombre propio de Sant Jordi el año pasado y tiene todos los números para repetir este próximo martes, Carles Porta, ahora con su nuevo libro sobre la montaña de Tor. De todos modos, Caselles recuerda que, aunque la diada es una cita muy importante para las librerías, no supone de media más de un 6% del negocio anual. “Otras épocas fuertes son la campaña de Navidad, el retorno de vacaciones en septiembre..., no vivimos solo de las novedades”, comenta este librero, que lamenta que “tampoco podemos asumir el alud de autoediciones, de títulos con una tirada de 100 ó 200 ejemplares”.

«Cada día tenemos que dedicar más horas a leer tantos originales como nos envían»

“Cada vez llaman a la puerta más autores para presentarnos su libro y cada vez tenemos que dedicar muchas más horas a la lectura de originales”, asegura Eulàlia Pagès, la directora de Pagès Editors, el principal sello editorial en Lleida. “¡Y es un trabajo que no está remunerado!”, añade entre risas. La editora reconoce que “estamos viviendo un alud de propuestas como nunca”, con muchos autores leridanos o ligados a Ponent. “Solo en los últimos meses, en Pagès Editors hemos publicado más de una quincena de títulos con sello leridano”, afima. Una avalancha, según la editora, que tiene que ver, por un lado, con el confinamiento de la Covid, que provocó que mucha gente dedicara tiempo a la introspección, la lectura y la escritura, y por otro, al auge también de las escuelas, aulas y talleres de escritura. “Cada vez atendemos a más gente que ha seguido algún cursillo y se le ha despertado el gusanillo de la escritura”, afirma. En este sentido, ha influido sobremanera el fenómeno también creciente de la autoedición, tanto la digital a través de páginas web especializadas como la de impresión más profesional, como una línea más de negocio de las propias editoriales. “Nosotros aportamos el sello de calidad no solo con la edición sino también con la maquetación y la corrección del texto, entre otros servicios”, señala la editora.

«Para las floristerías es mejor que sea laborable y el rojo es el color predilecto»

“Es una fiesta muy bonita y para las floristerías es mejor que se celebre en un día laborable que en fin de semana. La previsión de ventas es buena y la rosa roja sigue siendo la predilecta, aunque creemos que este año aún lo será más”, asegura Paloma Arroyo, vicepresidenta del Gremi de Floristes de Lleida. Asimismo, defiende que la ciudadanía compre las rosas a los profesionales “para que se garantice la calidad y preparación de la flor, que se hace de forma natural y sostenible”, y señala que “las paradas que venden rosas y no son floristerías es nuestra lucha, por lo que pedimos que se haga esta apuesta por el profesional”. En cuanto a la procedencia de la flor, la mayoría proceden de Colombia y Ecuador y sobre el tipo de rosa, afirma que “algunos quieren una cosa sencilla y otros, algo más preparado. De esta elaboración dependerá el precio”. También admite que desde hace dos o tres años se ha notado un repunte de las ventas de rosales. “Los hay grandes y pequeños y te pueden durar más tiempo. Es otra opción que también ha ganado clientes”, afirma. Las floristerías leridanas repetirán este año la colaboración iniciada el año pasado con el Gremi de Editors y el de Forners. De esta forma, cada rosa irá acompañada de una tarjeta con un texto de un autor o autora. “Es un día muy bonito, para nosotros el más importante”, recalca.