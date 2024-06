Albert Jané, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El traductor, escritor y lingüista Albert Jané (1930, Barcelona) recibió ayer el 56è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que otorga Òmnium Cultural. El acto se celebró en el Palau de la Música de Barcelona, donde Jané agradeció el galardón y lo dedicó a los compañeros que han trabajado a lo largo de su vida en la promoción de la lengua catalana. “Enseñábamos lo que sabíamos, con la certeza y la seguridad de que aquello que enseñábamos no lo contradecía nadie”, afirmó. Jané, un histórico de la revista ‘Cavall Fort’, recordó en su discurso a lingüistas como Pompeu Fabra -se declaró fabrista- y Joan Solà, Destacó que en ‘Cavall Fort’ hizo “desde llevar paquetes a ser director”, y reivindicó la importancia del Institut d’Estudis Catalans (IEC). Sobre la situación de la lengua catalana, se refirió a una conversación que mantuvo ayer mismo con el expresidente Jordi Pujol, en la que le dijo que no se podía ser optimista, pero se podía tener confianza: “Por tanto, debemos tener confianza”, manifestó. También lamentó que en ocasiones los medios de comunicación catalanes “dan demasiado protagonismo a los enemigos de la patria basándose en una supuesta pluralidad, que ellos no respetan ni conocen”, y criticó que a veces independentistas actúan de una manera impropia a sus ideales. El jurado galardonó por unanimidad a Jané por “trabajar incansablemente” por la lengua catalana, con aportaciones esenciales en el campo de la literatura infantil y juvenil, su labor en la revista ‘Cavall Fort’ y su producción, que comprende más de 60 libros, más de 200 obras y 150 álbumes de cómic traducidos como ‘Els barrufets’ Mercè Canela, que le sucedió al frente de ‘Cavall Fort’ entre 1998 y 2022, subrayó que Jané es “incansable, insobornable, siempre al servicio del país y del catalán”. Por su parte, el presidente de Òmnium, Xavier Antich, reconoció el compromiso de Jané en la batalla permanente por la lengua. “No tendremos país libre si lo no construimos colectivamente. Y, en eso, el catalán tiene un papel fundamental”, aseguró.