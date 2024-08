Novela en catalán sobre el Sobirà del irlandés Colm Tóibín

Publicado por L.BERENGUER Verificado por Creado: Actualizado:

El mundialmente reconocido escritor irlandés Colm Tóibín (1955, Enniscorthy) ha escogido una editorial del Pallars, Edicions Salòria, para publicar por primera vez su novela The Catalan Girls. La traducción de la obra, editada exclusivamente en catalán y bajo el título Una casa al Pallars, ha corrido a cargo de la sociolingüista, correctora y traductora leridana Joana Pena Tarradelles. El libro narra la historia de tres hermanas –Núria, Eulàlia y Montse– que de jóvenes emigraron a Argentina junto a su familia desde Burg, la pequeña localidad del municipio de Farrera donde pasaron su infancia. Décadas después, las tres deben regresar al Pallars para decidir el futuro de una casa familiar.

Tóibín ha previsto una gira por el Pirineo para presentar la obra que dará inicio esta tarde (19.00 h) en la librería La Trenca de Andorra la Vella –donde también hablará de su último libro, Long Island–. Mañana (19.00 h) será el turno de la librería La Singratalla de Tremp y el viernes (19.00 h), de la sala de actos del ayuntamiento de Sort. El recorrido concluirá el próximo martes en el Centre d’Art i Natura de Farrera, escenario de la novela.

No es esta la primera vez que el novelista irlandés escribe una ficción ambientada en el Pirineo leridano. En 2013, la prestigiosa revista The New Yorker publicó Summer of 38, una historia corta ambientada en el Pallars durante la Guerra Civil. Así fue como Joana Pena descubrió al autor y dedicó su trabajo de investigación de Bachillerato en el instituto Màrius Torres a la traducción al catalán de este relato (Estiu del 38). Pena tuvo la oportunidad de entrevistar al autor y, posteriormente, su trabajo fue publicado también en Edicions Salòria. Años después, ha sido el propio Tóibín quien ha escogido a Pena y a Salòria para editar Una casa al Pallars. “Estamos muy contentos”, afirma Marcel·lí Pascual, editor de Salòria, “se trata de un autor de un prestigio impecable a nivel internacional y ha querido apostar por nosotros”. Tóibín es un gran amante del Pirineo. Tanto es así que tiene casa en Farrera, “donde veranea desde hace décadas y ha aprendido a hablar catalán”, apunta Pena.