El Pallars promociona el cine rural

Tremp abrió ayer por la tarde la decimotercera edición del festival Mostremp de cine rural, que hasta mañana ofrecerá proyecciones y algunas actividades paralelas. Más de 150 personas asistieron al acto inaugural en la sala La Lira, donde se proyectaron los cinco primeros cortos que participan en el certamen: Rimana Wasi, Home of stories, Morte e o meu avó, To bird or not to bird, La nana de la bruja y Mentiste Amanda. Durante el fin de semana se proyectarán un total de dieciséis cortometrajes de diferentes países del mundo. En este sentido, el consistorio destacó que “la programación de este año incluye una variedad de géneros que van desde el drama hasta el documental, pasando por la comedia y la animación”. Además de las secciones oficiales, el festival también incluye mañana una sesión infantil con La Malvada Guineu Ferotge, ganadora del Cesar 2018 a la Mejor Película de Animación y del Premio Europa Junior en el Festival de Sevilla. El jurado de esta trece edición está formado por el cineasta mexicano Jesús Garcès; el crítico de cine Pere Vall; la actriz Sonia Almarcha; el director y actor Iñaki Mur y la también actriz Dèlia Brufau. Hoy a última hora de la tarde (20.30 horas) tendrá lugar la entrega de los premios Cervós y del público.

Cabe recordar que este año la Associació Amics del Cinema de Tremp Mostremp se ha desvinculado de la organización del festival, que ha asumido el consistorio. Las personas interesadas en asistir a alguna de la actividades programadas pueden adquirir las entradas en www.entrapolis.com.