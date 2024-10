Kentridge estrena en el Liceu antes de su exposición hoy en Lleida

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El artista sudafricano William Kentridge presentó ayer en el Liceu de Barcelona su pieza visual Oh to Believe in Another World, que anoche estaba previsto que acompañara a la Orquestra del Liceu en un particular homenaje musical y visual al compositor Shostakóvich. Kentridge tiene previsto visitar hoy la Fundació Sorigué de Lleida para inaugurar una muestra sobre su universo creativo, con sus obras en la colección de la institución leridana.