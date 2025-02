El toque leridano de 'Yesterday'

El tema Yesterday, una de las más celebradas canciones del repertorio de The Beatles, cumple en este 2025 sus primeros 60 años de vida. Se incluyó en el álbum Help que salió a la venta el 6 de agosto de 1965, grabado entre el 14 y el 17 de junio de ese mismo año en los estudios Abbey Road de Londres. Lo que poca gente conoce es que una de las claves del éxito de esta balada, con letra y música de Paul McCartney, está en la presencia en la grabación de un cuarteto de cuerda con un leridano, Francesc Gabarró i Solé (Verdú, 1914-Cavendish 1990), como solista. De hecho, se grabaron dos versiones distintas, pero la insistencia del productor George Martin acabó convenciendo a McCartney de que aceptara a la cuerda en el disco con únicamente una guitarra acústica en manos del cantante. Acertó de pleno si se tiene en cuenta que, hasta el 2017, y según el Libro Guinness de los récords, Yesterday era de las más versionadas con cerca de siete millones de interpretaciones, entre ellas las de Matt Monroe (que fue la primera), The Mamas and The Papas, Joan Baez, Bob Dylan, Tom Jones, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles o, incluso, Plácido Domingo.

La vida del leridano Francesc Gabarró, que solventó Yesterday en dos horas percibiendo únicamente cinco libras esterlinas, es apasionante (se recomienda su biografia Francesc Gabarró, un músico entre dos mundos) escrita por Simon Berril. De tradición familiar musical fue alumno destacado de Pau Casals. De gira con la Orquesta Hot Club de Barcelona, la Guerra Civil le pilló en la India, donde permaneció once años antes de dar el salto a Inglaterra, entrando como segundo violonchelista de la London Symphony Orchestra, alternando los conciertos con actuaciones de estudio para sacarse un sobresueldo para sacar adelante a su familia. Con The Beatles colaboró en A Day In The Life y Sargeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band al igual que con Frank Sinatra en sus grabaciones londinenses, además de en las bandas sonoras de Desde Rusia con amor, Goldfinger o Los cañones de Navarone.