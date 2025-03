El popular escritor y reputado enigmista autor de crucigramas y juegos de palabras Màrius Serra (Barcelona, 1963) llegará el mes que viene a la diada del libro y la rosa con dos novedades bajo el brazo. Por un lado, la reedición en Empúries de La novel·la de Sant Jordi, que publicó con gran éxito comercial en 2018 y que abrió posteriormente una serie, que él ha bautizado como “ludocriminal”, un subgénero negro que tiene como protagonista a un personaje real, de nombre y apellidos auténticos, el experto internacional en juegos de mesa Oriol Comas i Coma (Barcelona, 1956). Y por otro, la cuarta entrega de esta saga literaria, El rol del Roc, que ayer presentó en la librería Caselles de Lleida acompañado por el mismo Comas i Coma. “Hace nueve o diez años me propuso ser el protagonista, con mi nombre auténtico. Me chocó, pero en casa al final me dieron permiso para esta exposición pública de mi vida. Desde entonces, cada novela es como un regalo. Debatimos y construimos la trama a medias, pero Màrius la escribe”, explicó este personaje real y de novela. Serra recordó que “en 2015 comenzamos esta aventura que, de momento, ya nos ha llevado a compartir cuatro novelas ludocriminales”. La nueva entrega, El rol del Roc, “es la más social, a partir de juegos de rol la historia expresa el conflicto generacional actual entre los mayores, jubilados y pensionistas, frente a los jóvenes, que se topan con una realidad social: trabajan más, pero con sueldos inferiores y no tienen dinero”. La novela arranca en el barrio de Horta de Barcelona, que sufre una epidemia de desapariciones de jubilados: los pensionistas marchan de las residencias de mayores y no se les encuentra más. Como siempre, el autor juega con el lector, porque “reivindico que escribir es poner palabras en juego”. Y lo hace acompañado de Comas i Coma, autor ‘intelectual’ de juegos y tramas, que “es mi Carvalho, un gran conocedor del juego de mesa como elemento cultural”, añadió Serra. La pareja reveló que tiene planes para una quinta entrega, “pero tardaremos”.