Manga y ‘anime’ toman Lleida

Ponent celebrará el próximo 13 y 14 de septiembre su primera feria dedicada al manga y el anime. Titulado MangaCon 2025 de Lleida, el certamen prevé atraer miles de seguidores de estos cómics, novelas gráficas y películas de animación japonesas, que desarrollan secuencias narrativas y desencadenan un mundo artístico a su alrededor. Se trata de una iniciativa impulsada por el departamento de Turismo de la Paeria, a través del Lleida Convention Bureau y en colaboración con Fira de Lleida y la asociación Starraco Unlimited.

La feria tendrá lugar en el pabellón 4 de Fira de Lleida y ha previsto actuacions de anisingers (cantantes de música de animes), así como exhibiciones diversas, masterclass y random dance de K-Pop (música pop de Corea del Sur) y actuaciones de J-Pop (pop japonés). También ha previsto charlas de actores y actrices de doblaje especializados en traducir animes al catalán, y de profesionales del mundo del cosplay (disfraces de personajes de ficción), el manga o el anime. En esta línea, la feria también ha previsto un concurso de cosplay y habilitará un espacio de photocalls interactivos con personajes reales y de atrezzo, talleres y exhibiciones relacionadas con la cultura popular japonesa. Además, se han previsto zonas de gaming y retrogaming, un espacio de Beyblade de la Lliga Catalana de Beyblade y otra de juegos de cartas coleccionables (TCG).

En el acto de presentación del debut del MangaCon en Lleida tuvo lugar ayer y además de representantes de la Paeria, Fira de Lleida, Turisme de la Paeria y Starraco Unlimited, contó con la participación de dos cosplayers invitados: una druida y un musa.

En cifras generales, los salones de temática manga y anime que la asociación Starraco ha celebrado en diferentes municipios catalanes en los últimos años han sido un éxito de público. Destaca el Tarraco Manga en Tarragona, que recibió a más de 9.000 visitantes.