La Mostra d’Igualada premia a Campi Qui Pugui

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El espectáculo Matres, de la compañía de artes escénicas fundada en Castellserà Campi Qui Pugui, ganó ayer el Premio del Público de la 36ª edición de la Mostra Igualada. Se trata de un montaje que aborda temas como la maternidad, la enfermedad y la muerte a través de la historia de Jordi, un niño que crece en un pueblo rodeado de naturaleza y querido por tres madres –su madre, la tía y la abuela–. Cabe recordar que, el pasado marzo, este espectáculo ya fue reconocido con el Premi de la Crítica d’Arts Escèniques en la categoría Espectáculo Para Público Familiar.

Las votaciones de la Mostra se formalizaron ayer de manera telemática por parte del público asistente. También se dieron a conocer los Premis del Jurat, que recayeron en Ákri, de Manel Rosés (Mejor Espectáculo de Sala); La pedra de fusta, de la Companyia de Circ Eia (Mejor Espectáculo de Calle); y Boja, de Mariona Esplugues (Mejor Espectáculo para Jóvenes). El jurado de la Mostra también decidió otorgar este año tres menciones especiales con el objetivo de reconocer otras disciplinas específicas dentro de las artes escénicas como los títeres (La tormenta, de Cero en conducta), la música (Nozing, de Uala) y la danza (Porquoi un arbre est une poule?, de MA Compagnie – Marc Lacourt).