Balaguer recauda 60.000 euros contra el cáncer infantil

Miles de personas participaron ayer en la IX edición de la Fira dels Somnis de Balaguer en la que se recaudaron más de 60.000 euros para luchar contra el cáncer infantil, logrando así la mayor cifra de la historia del certamen. La jornada empezó con una caminata solidaria en la que participaron más de 3.000 personas, que pudieron elegir entre un circuito de 3 o de 5 kilómetros. Más tarde se leyó el manifiesto a cargo de niños que padecen esta enfermedad y compartieron su experiencia y gratitud hacia los participantes y, a continuación fue el turno de las actuaciones musicales, talleres y centenares de actividades que amenizaron la tarde de los que se acercaron a la avenida Pere III dels Països Catalans. Este evento, organizado por la Associació Balaguer contra el Càncer Infantil, ayuda a financiar una investigación del hospital Vall d’Hebron sobre esta enfermedad.