Cantata por los cuentos de 200 alumnos de Tàrrega

Más de 200 alumnos de 5º de Primaria de las cinco escuelas de Tàrrega junto a los de canto coral de la Escuela de Música interpretaron ayer la cantata Marcel contaire. La cita, organizada por el Plan Educativo de Entorno 0-20, llenó el Espai MerCAT. La Escuela de Música también aportó la dirección y la parte musical.

Mamen Barreña, directora de la cantata, explicó que “el argumento se basa en un niño que de mayor quiere ser contaire y su abuela lo envía de viaje por el mundo de los cuentos” mientras que la concejala de Educación, Alba Castellana, puso en valor que “se trata de una actividad musical inclusiva que beneficia a todo el alumnado de la ciudad”.