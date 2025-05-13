Arranca el Segrià Corals en Alcarràs

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de 150 personas asistieron el domingo por la tarde al primer concierto del 19 ciclo Segrià Corals, que se celebró en la iglesia de la Assumpció de Alcarràs. Actuaron las corales La Lira de Torres de Segre, Montserratina de Raimat y L’Alzina de Alcarràs, todas ellas con un repertorio diverso desde habaneras a canciones de Lluís Llach, y con dos cantos comunes: el Virolai y Stella Splendens. En esta edición, el Segrià Corals rinde homenaje a la tradición musical del monasterio de Montserrat con motivo de la celebración de su milenario. El acto de inicio del ciclo coral contó con la presencia de Montse Parra, directora de los servicios territoriales de la conselleria de Cultura en Lleida, que elogió “la labor enriquecedora que llevan a cabo los coros”. También estuvieron presentes el alcalde de Alcarràs, Gerard Companys; el presidente del consell comarcal del Segrià, David Masot; la alcaldesa de Puigverd de Lleida, Úrsula Barrufet, y el vicepresidente tercero del consell y jefe del área de Cultura, Àlvaro Boqué.