La Catedral ‘lírica’ de Lleida

La Catedral de Lleida se convirtió ayer por la tarde en un singular escenario lírico con el estreno de la ópera El fill pròdig, un proyecto que nació hace más de tres años en el seno del Petit Cor de la Catedral, de la mano de una de sus fundadoras, la mezzosoprano leridana Anna Maria Prada, y del maestro de capilla de la Catedral, mosén Joaquim Mesalles. Prada firma el libreto mientras que Mesalles, músico de larga trayectoria y autor de cantatas y diversas composiciones para coro y orquestas, se ha encargado de componer la partitura de este espectáculo lírico.

El proyecto, un sueño ilusionante que se convirtió enseguida en un reto mayúsculo, se hizo por fin realidad en un montaje lírico en el que participaron una cuarentena de cantantes y músicos y del que disfrutaron cerca de 200 espectadores. El musicólogo y director de orquesta barcelonés Jordi Piccorelli se puso al frente del grupo instrumental, mientras que la dramaturga leridana Mireia Teixidó, docente del Aula de Teatre, se encargó de la dirección escénica.

Prada ha escrito el libreto de El fill pròdig basándose en la historia bíblica del hijo pródigo, pero completamente adaptada al mundo actual y a los problemas que pueden vivir las familias de hoy en día. Además, a diferencia de la parábola recogida en el Nuevo Testamento, esta historia acaba con la reconciliación entre los dos hijos.

El barítono Joan Garcia Gomà, la soprano Júlia Farrés-Llongueras, el músico y cantante leridano Francesc Rodoreda, el músico y actor también de Lleida Jordi Vivas, el actor Benet Ballespí, la soprano Alexia Vázquez, el bajo-barítono de Anglesola Jordi Serrano-Jové y la propia Anna Maria Prada fueron algunos de los protagonistas, acompañados por el Petit Cor de la Catedral.