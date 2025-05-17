Espai Cavallers de Lleida se proyecta en la feria de arte de Daegu, en Corea del Sur

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La galería Espai Cavallers de Lleida participa hasta mañana en la Art Fair de Daegu, una de las ferias internacionales de arte contemporáneo más relevantes de Corea del Sur, en el Exhibition & Convention Center de esta gran ciudad, de unos dos millones y medio de habitantes, en el sureste del país asiático. Espai Cavallers da así un paso adelante más en su proyección internacional, reafirmando el compromiso de la responsable de la galería, Roser Xandri, con la difusión del arte contemporáneo catalán y de Lleida en la escena global. Cabe recordar que en mayo del año pasado, Espai Cavallers ya participó también por primera vez en la Affordable Art Fair de Hong Kong con ocho artistas de su catálogo, entre ellos las leridanas Mercè Humedas y Sonia Alins. En esta ocasión, la galería presenta una selección de obras de diversos creadores, entre los que cabe destacar la leridana Lídia Vives, además de Joan Artigas Planas, Àlex Voinea, Elsa Garate y Laura Bofill, entre otros. Xandri afirmó que la presencia en la Art Fair Daegu supone “una oportunidad para establecer nuevos vínculos con el mercado asiático y para dar visibilidad al talento emergente y consolidado que representa la galería”. Espai Cavallers celebró el pasado noviembre 20 años de trayectoria.