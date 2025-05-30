‘Sigues tortuga’, de los leridanos Xip Xap, en el TNC en diciembre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El espectáculo de marionetas de la compañía leridana Xip Xap Sigues tortuga llegará en diciembre a la programación familiar del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en Barcelona. Esta producción, estrenada en agosto de 2024 después de más de un año de gestación y con la que Xip Xap reivindica el valor de tomarse la vida con calma, es una adaptación del libro homónimo de Agustín Sánchez Aguilar, galardonado con el Premio Edebé de literatura infantil 2023. Sigues tortuga explica la historia de un gallo famoso cantante de ópera en épocas bajas que debe enseñar a cantar a cinco tortugas poco dotadas para este arte. Mediante una narración llena de humor y simbolismo, el espectáculo transmite un mensaje universal: “Lo que importa no es llegar lejos, sino disfrutar del camino”. Ramon Molins, director y dramaturgo de la obra, explica que Sigues tortuga “reivindica la necesidad de ir poco a poco. Las fábulas son herramientas poderosas para hablar de cuestiones profundaa sin caer en la moralina”.