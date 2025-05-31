De València al Segre de negre

“La sociedad valenciana me ha proporcionado mucha materia novelística”, reconoció ayer en Lleida el escritor Ferran Torrent (Sedaví, 1951). Un material sobre el que ha edificado una ingente producción literaria de cerca de 30 títulos desde que hace 40 años se dio a conocer con La gola del llop y, sobre todo, No emprenyeu el comissari. Una trayectoria que quiso reconocer el festival El Segre de negre en la inauguración en la Universitat de Lleida de la novena edición del certamen. Torrent recibió el premio como “uno de los escritores más leídos y destacados de la literatura catalana”, como remarcó la escritora Montse Sanjuan, antes de la entrega del galardón de manos del director del IEI, Andreu Vàzquez. El acto culminó con una entrevista en directo al autor de novelas como Un negre amb un saxo, Gràcies per la propina o Societat limitada, a cargo de la directora de SEGRE, Anna Sàez, que le felicitó no solo por ser su santo (y hoy su aniversario) sino por haber superado una época difícil, con un cáncer y el episodio de la dana en octubre, que casi se llevó toda su casa por delante. “Tuve suerte de que mi nueva novela, El jo que no mor, ya estaba entregada al editor porque si no, podría haberse perdido”, desveló Torrent, muy crítico sobre todo con la gestión tras la catástrofe: “Ha demostrado la inutilidad de toda la clase política valenciana”. En esta nueva historia, publicada en febrero, Torrent convierte a su València en un personaje más de una trama ambientada en los años 60 y repleta de personajes, incluso Ava Gardner. “En una novela puedes viajar a Moscú o Estambul o hacer protagonista a una estrella sin ningún coste de producción”, comentó irónico.