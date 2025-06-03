Complicidades y diálogos entre Guinovart y Joan Furriols

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Espai Guinovart de Agramunt inauguró el domingo la exposición Guinovart – Furriols Tangents, un diálogo que a la vez es un intercambio de ideas o de respuestas a cuestiones a menudo compartidas entre Josep Guinovart (1927-2007) y el artista de Vic Joan Furriols (1937), que asistió al acto. Anna Llopis, comisaria de la muestra, destacó que “Guinovart y Furriols son dos de los artistas más significativos de la segunda mitad del siglo XX en Catalunya y con Tangents pretendemos mostrar las pequeñas complicidades que tenían ambos, ya que a pesar de trabajar en lenguajes muy diferentes, con base en el informalismo, se encontraban en diferentes puntos, como su interés por la materia y, especialmente, su manipulación, es decir las técnicas artísticas”. La exposición en la capital del Sió podrá visitarse hasta el 19 de octubre. Entre las obras expuestas se puede ver El galliner, que Furriols presentó en el VIII Salón de Octubre integrado en la III Bienal Hispanoamericana de Arte en 1955, así como otra obra inédita, sin título, de cemento sobre uralita creada en 1957.