Rull pide ‘salvar’ las pinturas del MNAC por la vía judicial

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Parlament, Josep Rull, visitó ayer las pinturas murales de Sijena en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) con la voluntad de trasladar “todo el apoyo” al museo ante la “presión” originada por la sentencia del Tribunal Suprem que obliga a su retorno al monasterio oscense. El presidente de la cámara catalana aseguró que “hay que agotar todas las vías judiciales” para impedir un traslado que comportaría “un grave riesgo de estropear este patrimonio universal”. En este sentido, Rull subrayó que deben “priorizarse los criterios técnicos y científicos”. Sobre el litigio, señaló que no se trata de una cuestión de “titularidades” sino de preservación del patrimonio y lamentó que “la sentencia ignora los informes unánimes que advierten que existe un grave riesgo para las pinturas si se trasladan en los términos que plantea el Supremo”. El president del Parlament también avisó de que no puede haber “criterios diferentes” según la ubicación de las obras, poniendo como ejemplo la Dama de Elche, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y reclamada también desde hace años por la ciudad alicantina.

Por su parte, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, explicó tras el Consell Executiu que la Generalitat está a la espera del informe técnico del MNAC antes de decidir cómo se aplica la sentencia del Supremo. Paneque insistió en que es desde el patronato del museo (con representación de Generalitat, ministerio de Cultura y ayuntamiento de Barcelona) desde donde se estudiará “técnicamente” la viabilidad del traslado, aunque reiteró, de todas maneras, que “no hay margen de duda” de que el Govern cumplirá la sentencia judicial.

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, dijo que aprovechará la conferencia de presidentes del viernes en Barcelona para reclamar a Salvador Illa las pinturas. También criticó a la ministra y portavoz del Gobierno, la aragonesa Pilar Alegría, que “ayudará a Pedro Sánchez y no a los aragoneses” a recuperar los frescos del MNAC.