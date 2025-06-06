Albert Elfa presenta en Lleida ‘Oh, la humanitat!’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El periodista y escritor leridano Albert Elfa (Mont-rós, Pallars Jussà, 1957) presentó ayer en la librería Caselles de Lleida su libro Oh, la humanitat! (Folch & Folch), en el que combina crónica periodística, recuerdos profesionales y literatura de viajes compendio de casi cuatro décadas en los servicios informativos de Televisió de Catalunya y sus años de corresponsal de TV3 en Washington, Jerusalén y Bruselas. El acto de presentación estuvo conducido por la directora de SEGRE, Anna Sàez.

Elfa tiene previsto presentar hoy el libro en la librería La Singratalla de Tremp (18.30) y mañana en el Molí d’Oli de La Pobla de Segur (18.00). Jubilado desde hace poco más de un año, el periodista y escritor regresa ahora más a menudo a su pueblo natal, en la Vall Fosca, donde presentará también el libro el próximo 8 de agosto.