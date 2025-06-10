Microrrelatos ilustrados, en la Escola d’Art Cristòfol de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El vestíbulo de la Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol de Lleida exhibe hasta el 20 de junio una exposición impulsada desde Pagès Editors y dedicada a la novela policíaca y criminal, en el marco del festival El Segre de negre. La muestra reúne una docena de relatos breves, en formato de facsímil, ilustrados por alumnos de 2º curso del centro en lenguaje de cómic: desde el diseño de personajes hasta la representación de espacios, entre otros elementos.