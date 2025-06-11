El gobierno de Aragón pide que sus técnicos puedan analizar en directo las pinturas de Sijena en el MNAC

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El gobierno aragonés ha pedido al MNAC y al Ministerio de Cultura que sus técnicos puedan entrar en el museo para analizar en directo y exhaustivamente las pinturas murales del monasterio de Sijena, con el fin de devolverlas a Aragón. La vicepresidenta del gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha anunciado que el ejecutivo autonómico ha remitido dos cartas dirigidas al presidente del Patronato del Consorcio del Museu Nacional de Art de Catalunya (MNAC), Joan Oliveras, y al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con el propósito de facilitar el retorno de las pinturas.

Para Vaquero, es una obligación de las dos instituciones “facilitar el retorno de los murales de Sijena donde recobrarán plenamente su sentido y podrán contemplarse y estudiarse para conocer esta obra magna del patrimonio cultural de la comunidad”.

En la misiva al presidente del Patronato del Consorcio del MNAC han solicitado que los gestores del museo cumplan lo que ha ordenado el Tribunal Supremo. Ante eso, ha mostrado la importancia de que los técnicos aragoneses puedan analizar en directo y exhaustivamente estas pinturas, por lo cual han solicitado formalmente que se les permita el acceso a las instalaciones del MNAC.

La segunda de las cartas ha sido remitida al ministro de Cultura con el objetivo que inste al secretario de Estado a “defender el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo". Todo eso porque, como ha recordado, entre las competencias del Ministerio se incluyen “las medidas necesarias para la salvaguardia del patrimonio histórico ante la expoliación de los bienes culturales”.