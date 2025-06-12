‘Hathi’ y ‘Kujira’, del Centre de Titelles de Lleida, de gira por Alemania y Dinamarca

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Centre de Titelles de Lleida cuenta con una repleta agenda estival que le llevará a actuar con diferentes producciones en diversos puntos del país y del extranjero, sobre todo en julio en Alemania y en agosto en Dinamarca. La compañía leridana arrancó la gira de verano hace unos días en Santa Eulàlia des Riu, en Ibiza, participando en la XI edición del Festival Barruguet, una de las citas más relevantes de las Baleares, presentando hasta tres espectáculos, dos de calle (Kujira y Kuntur) y uno de sala (Es ven germà petit). La que fue la primera producción de calle del Centre de Titelles, Hathi, estrenada en 2017, acaba de regresar del festival Les Jours Heureux, celebrado el pasado fin de semana en la localidad de Anglet, cerca de Biarritz, en el País Vasco francés. La gira de verano seguirá en julio en Munich, en Alemania, donde la compañía leridana formará parte del 37 Festival Tollwood –un evento reconocido por su diversidad cultural y su espíritu innovador– con los espectáculos Hathi y Kujira. En agosto, la gira les llevará hasta Skanderborg, en Dinamarca, para participar con Hathi en el SmuckFest, un de los festivales más destacados del país nórdico y que llega a su edición número 46. Este certamen fusiona artes escénicas con música, en un cartel por el que han pasado estrellas como Will Smith, Gloria Gaynor, Eagle Eye Cherry, Texas o Iggy Pop.

Por otro lado, el Centre de Titelles informó que, además de estos eventos internacionales, la compañía leridana también presentará durante las próximas semanas producciones como Kissu y Hathi por diversas localidades de Ponent, de Tarrés a Vielha y Bellver de Cerdanya; por otros puntos de Catalunya, como Mataró, o por la Franja, en Fraga.