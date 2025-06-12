Ypnosi, con presencia leridana, actúa mañana en el Magnífic Fest

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

“Somos los más eléctricos sobre el escenario”. Así se presenta la banda de rock Ypnosi, formada en Barcelona y con la presencia del guitarrista leridano Mateu Alonso, que actúa mañana en la 4ª edición del Magnífic Fest en el Recinte de les Firetes de Lleida. El concierto está previsto a las 03.15 en el escenario Magna y será la segunda vez que grupo actúa en la capital del Segrià. La primera fue hace justo un año, cuando Ypnosi arrasó en el concurso de bandas emergentes Stellart, celebrado en el Espai Orfeó. Como parte del premio, la banda, creada en 2021, ‘ganó’ formar parte del cartel del Magnífic Fest de este 2025. “Iniciativas como Stellart nos han ayudado mucho y son grandes creadoras de oportunidades”, asegura Alonso. “Estamos nerviosos, mañana actuamos en el escenario más grande hasta ahora y tenemos sorpresas preparadas”, explica.

Caixa Rural, nuevo patrocinador

Caixa Rural se incorpora este año como patrocinador oficial del Magnífic Fest y durante todo el fin de semana contará con un estand en el recinto. Entre otras actividades, se ofrecerá a los visitantes la posibilidad de devolverles el importe de las entradas al certamen si domicilian su nómina en esta entidad bancaria.