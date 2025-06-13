Arranca en Barcelona el Sónar de la polémica

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 32ª edición del Festival Sónar arrancó ayer en Fira Barcelona con una programación de más de 200 actividades y propuestas de 36 países, y lo hizo todavía envuelta en la polémica sobre la relación entre el festival y el fondo de inversión israelí KKR. Esto provocó que, en las últimas semanas, una cuarentena de artistas programados cancelasen sus actuaciones, como la barcelonesa Ouineta este martes. El Sónar de Día acogió ayer las actuaciones de Alizzz, Chano Domínguez y Bronquio, entre otros. Además, durante la tarde, los asistentes pudieron visitar la instalación Lux Mundi, una experiencia audiovisual que reinterpreta las pinturas del ábside de Sant Climent de Taüll. Paralelamente, el Sónar+D también arrancó ayer con la exposición de más de 100 proyectos y decenas de artistas, tecnólogos, científicos y visionarios.