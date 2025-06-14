Un nuevo dispositivo Kanpai en Catalunya termina con 24 detenidos y 138 denuncias

Publicado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 24 personas, con una media de 5 antecedentes, y han puesto 138 denuncias por tenencia de drogas o armas en un nuevo dispositivo Kanpai en distintos municipios de Catalunya, que empezó el viernes a las 14 horas y ha terminado este sábado a las 6.

Han identificado a 1.717 personas, hay 10 investigados penales y 24 personas citadas por extranjería, mientras que han identificado 189 vehículos y han hecho 18 intervenciones en establecimientos, han informado los Mossos a Europa Press.

El dispositivo ha supuesto actuaciones en Tàrrega, La Seu d'Urgell (Lleida); Mataró, Vilanova i la Geltrú, Vic, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona); Tortosa, Salou (Tarragona), y Figueres (Girona), y ha contado con 796 efectivos, coordinado con el resto de cuerpos policiales y de seguridad privada.

Cabe a recordar que hace un mes, los Mossos y la Guardia Urbana de Lleida hicieron también un operativo Kanpai que se saldó con 3 detenidos y 339 identificados con 1.600 antecedentes en diferentes zonas de Lleida ciudad como el Eix y el Centro Histórico.