El gobierno de Aragón suspende la participación de sus técnicos al grupo de trabajo para el traslado de las obras de Sijena

El gobierno de Aragón ha suspendido la participación de sus técnicos al grupo de trabajo para el traslado de las obras de Sijena horas después de que el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) haya presentado una petición de incidente de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) por la "incapacidad técnica" de abordar las tareas que comporta ejecutarla. El gobierno del popular Jorge Azcón ha considerado "absolutamente inaceptables" los términos que el museo catalán expresa en este incidente, y recuerda que la decisión del TS, que daba 20 días para hacer el traslado, no tenía "posibilidad de recurso". El MNAC, opina al ejecutivo de Azcón, "insiste en oponerse al cumplimiento de la sentencia" porque "no propone un plazo para la devolución".

Al mismo tiempo, el gobierno aragonés acusa al MNAC de seguir insistiendo en los "daños irreparables" que provocaría el traslado como argumento principal para oponerse "sin ninguna justificación técnica".

Por eso lamenta "profundamente" la voluntad "implícita" del MNAC no acatar la sentencia del TS "a pesar de la buena fe y la colaboración de los técnicos del ejecutivo aragonés para ayudar al museo catalán a cumplirla".

En este sentido, el gobierno de Azcón opina que el MNAC "ha decidido romper el clima de confianza" en el diálogo técnico, y como respuesta "suspende la participación" de los técnicos en el grupo de trabajo. Al mismo tiempo, reafirma la voluntad "irrompible" de hacer cumplir la ley "por todos los medios judiciales que sean necesarios" y alerta que sólo aceptará "el cumplimiento íntegro" de la sentencia del Supremo, "incluidas todas las pinturas objeto de la decisión judicial sin ninguna distinción".