El MNAC comunica al juzgado de Huesca su "incapacidad técnica" para trasladar las pinturas murales de Sijena

El Museu Nacional d'Art de Catalunuya (MNAC) ha presentado este lunes en sede judicial de Huesca la petición de incidente de ejecución de la sentencia del traslado de las pinturas murales de Sijena. A través de un escrito, el museo manifiesta su "incapacidad técnica de llevar a cabo esta operación en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil ni tampoco técnicamente", así como "la imposibilidad de realizar el traslado de las pinturas murales para restituir la Sala Capitular del Real Monasterio de Sijena sin ponerlas en riesgo". El patronato del MNAC acordó el pasado 16 de junio por unanimidad pedir este incidente de ejecución.

En cuanto a las pinturas Profanas, que también forman parte de este procedimiento, el MNAC ha manifestado que "sus características y estado de conservación, desde un punto de vista estrictamente técnico, son diferentes: no sufrieron las consecuencias del incendio, no requieren un tratamiento previo de consolidación y todas ellas se encuentran sobre un soporte rígidas y planas".

El museo considera que los riesgos para su manipulación y traslado "son inferiores" y el museo estudia de forma separada su proceso de reintegro.