Aragón pedirá el traslado a las malas pese al riesgo para las pinturas de Sijena

El presidente aragonés, Jorge Azcón, anunció ayer que su gobierno pedirá de manera inmediata la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena desde el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y advirtió de que el fallo se cumplirá “a las buenas o a las malas”. Azcón aseguró que su ejecutivo ha tratado de colaborar y de ser leal para que se acate la sentencia, y acusó al Govern, al ayuntamiento de Barcelona y al ministerio de Cultura, que forman parte del patronato del MNAC, de querer “engañar” a Aragón al plantear un incidente de ejecución de sentencia, en el que se planteó la “imposibilidad técnica” de trasladar los murales ante el riesgo de dañarlos. Por este motivo, dijo que pedirán la ejecución forzosa del fallo de forma inmediata y espera que, al menos, los técnicos o responsables que tengan en su día que trasladar las pinturas a Aragón “no se equivoquen” y colaboren con la justicia y con su gobierno para que, en el menor plazo posible, las pinturas de Sijena vuelvan a Aragón.

En la misma línea, el abogado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, señaló ayer que solicitará este viernes al Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca la ejecución forzosa de la sentencia. Según explicó, su decisión se deriva de las “maniobras” llevadas a cabo por el MNAC. A su juicio, “la comisión técnica auspiciada por el MNAC y a la que invitaron a participar al gobierno de Aragón era una comisión trampa creada con dos fines: esconder la desobediencia a la sentencia e intentar colar al Ejecutivo aragonés un dictamen en el sentido de que las piezas no podían ser trasladadas por su fragilidad”.