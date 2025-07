Un Ricard Viñes ‘made in UK’

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El pianista escocés Luanfan Yang se proclamó ayer ganador del XXVI Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes, cuya gran final tuvo lugar en el Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. Tras cuatro intensas jornadas de pruebas, ensayos y eliminaciones, el intérprete de 28 años fue designado por el jurado –presidido por el prestigioso músico sevillano Juan Floristán– vencedor del certamen y, como tal, se llevó a casa un premio de 18.000 €, además de protagonizar dos conciertos como solista y un recital en México en 2026. Yang interpretó el Concierto núm. 1 para piano de Chopin. Al igual que la de las otras dos finalistas, su actuación estuvo acompañada por la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), dirigida por el leridano Néstor Bayona. “Todos los intérpretes son magníficos, ha sido muy fácil acompañarlos”, aseguró Marta Cardona, concertino titular de la OSV.

Por su parte, la japonesa Saya Ota fue reconocida con el segundo premio –dotado con 9.000 €– y con el Premi al Repertori Ricard Viñes. Finalmente, la estadounidense Karina Tseng se llevó a casa el tercer galardón –5.000 €– y el Premi del Públic, patrocinado por el Grup SEGRE. “Siempre es muy difícil escoger a un ganador, pero esta vez el consenso ha llegado rápido”, aseguró el jurado.

“A los 6 años me di cuenta de que podía tocar canciones al piano de oído”

Yuanfan Yang (Edimburgo, 1997) recuerda perfectamente el momento en el que vio un piano de cerca por primera vez. “Tenía 6 años, estaba en casa de un amigo celebrando un cumpleaños y vi que sus padres tenían un piano. Me acerqué para tocar algunas teclas y rápidamente me di cuenta de que podía reconocer las notas de oído. De improviso, toqué alguna canción de cuna que me sabía y la madre de mi amigo, cuando me escuchó, se quedó muy sorprendida. Le preguntó a mi madre que desde cuándo daba clases de piano. Fue entonces cuando mis padres decidieron apuntarme y siempre me han apoyado. Ahora, la música es todo a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida”, aseguró Yang a SEGRE. “Me inscribí a este concurso por su gran prestigio y porque el repertorio incluía algunos de mis compositores favoritos. Ha sido una experiencia increíble y un privilegio tocar junto a una orquesta y un director tan brillantes como la OSV y Néstor Bayona. Espero que el público salga un poco inspirado, musicalmente hablando”, dijo el pianista.