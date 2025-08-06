Ponent, en ‘West Side Story’

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Dos músicos leridanos, la soprano Montserrat Seró y el guitarrista Jose Ramón Madrid, actuaron la pasada semana en el aclamado musical West Side Story, que agotó todas las entradas en el Liceu de Barcelona, con el venezolano Gustavo Dudamel como director de la Orquesta Simfònica del Gran Teatre del Liceu.

En el caso de Seró, encarnó el papel de Rosalia, una de las amigas de la protagonista de esta historia, que tiene lugar en la década de los 50 en Nueva York. La vocalista leridana inició su formación musical como violinista cuando tenía 6 años y, más adelante, se especializó en interpretación clásica en el Conservatori Superior del Liceu. Actualmente, es considerada una de las voces emergentes más prometedoras de su generación. “Participar en esta producción ha sido como una gran fiesta, nos ha hecho disfrutar y crecer a partes iguales”, asegura la soprano, que añade: “Es un lujo poder formar parte de este evento, que podríamos calificar como histórico”.

Por su parte, Madrid fue invitado a unirse a la Orquestra del Liceu como guitarrista especialmente para este musical, que tuvo lugar en dos pases los días 29 y 31 de julio. El músico, que también es productor, destaca que se lleva un gran aprendizaje de la experiencia, “tanto por haber tenido la oportunidad de ser dirigido por Dudamel, como por el nivel de profesionalidad, musicalidad y precisión de la orquesta, el coro y los solistas”.

Actualmente, ambos viven en el barrio de Gràcia de la capital catalana y han colaborado con orquestas de prestigio como la Simfònica del Vallès y la Victoria dels Àngels (en el caso Seró), así como la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya y la Julià Carbonell de les Terres de Lleida (en cuanto a Madrid).

Elenco internacional

El elenco de esta producción de gran formato contó con nombres internacionales como el peruano Juan Diego Flórez (encarnando a Tony), o los estadounidenses Nadine Sierra (interpretando a María), Isabel Leonard (bajo el papel de Anita) o Jarrett Ott (como Riff). Paralelamente, la dirección del Cor del Gran Teatre del Liceu corrió a cargo del argentino Pablo Assante.

Llegó a Broadway en 1957, con música de Leonard Bernstein

� West Side Story, basado en el clásico Romeo y Julieta de William Shakespeare, llegó a Broadway en 1957 con música de Leonard Bernstein. El espectáculo supuso una ruptura en un circuito de Broadway por aquel entonces dominado por comedias ligeras y finales felices. Su éxito lo llevó a la adaptación cinematográfica en 1961, protagonizada por Natalie Wood y codirigida por Robert Wise y Jerome Robbins. En 1984, Bernstein reescribió la partitura para canto lírico, cuya interpretación se vio la pasada semana en el Liceu. En 2021, Steven Spielberg dirigió una versión renovada del film.