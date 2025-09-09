Refuerzo policial y sanitario para una FiraTàrrega segura

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega movilizará un amplio dispositivo policial y sanitario en la 45 edición de FiraTàrrega. Así se explicó en la reunión de seguridad específica del certamen, que tuvo lugar ayer para coordinar el refuerzo policial, sanitario y preventivo previsto del 11 al 14 de septiembre. El objetivo es garantizar que la ciudad, que multiplica su población con hasta 82.000 visitas diarias, viva cuatro jornadas con la máxima seguridad y tranquilidad. La alcaldesa, Alba Pijuan, explicó que se trata del mismo refuerzo de efectivos que se ha hecho en anteriores ediciones. “A pesar de que la ciudad quintuplica su población durante FiraTàrrega, el número de incidentes de los últimos años ha sido similar al de un fin de semana normal”, destacó.

Por un lado, se reforzará la presencia policial, integrada por Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y seguridad privada. La Policia Local desplegará tres patrullas de día y dos de noche —que el viernes y sábado serán tres— ante la gran afluencia de público. Los Mossos, con 64 patrullas entre la feria y el resto de la comarca, también dispondrán de unidades de paisano, furgonetas ARRO y una oficina móvil de denuncias en el Pati. Asimismo, reforzarán los controles en los accesos y la vigilancia en los espacios escénicos.

En cuanto a la atención sanitaria y emergencias, el CAP añadirá un equipo médico y de enfermería extra las noches de viernes y sábado, de forma que habrá tres. El servicio de ambulancias incorporará una unidad adicional jueves y domingo y dos en viernes y sábado. Los Bombers doblarán efectivos y darán cobertura al espectáculo inaugural que finalizará con fuego. Por su parte, Protecció Civil facilitará 2.000 pulseras fluorescentes identificativas para menores, que se repartirán en el punto de información del certamen. Cada escenario contará con un plan de autoprotección con las salidas de emergencia señalizadas diseñado por el área de Urbanismo del consistorio. La concejalía de Feminismos impulsará un dispositivo específico de puntos violeta: uno fijo en la plaza de les Nacions, uno itinerante de día, otro a partir de medianoche y, el viernes y sábado por la noche, un segundo fijo en el Reguer.

Unos 82.000 visitantes diarios en la edición de FiraTàrrega 2024

Según un estudio elaborado por Telefónica el año pasado, FiraTàrrega 2024 recibió 82.000 visitas diarias durante los cuatro días, sin contar menores de edad ni población local. Según la alcaldesa, esto equivaldría a unas 100.000 personas cada día en la ciudad, cifra que muestra la dimensión y la capacidad de atracción del evento, si tenemos en cuenta también los 19.000 habitantes de Tàrrega y los menores. El encuentro de ayer contó con la presencia del director de los servicios territoriales de Interior en Lleida, Josep Ramon Ibarz; el director general de Policies Locals de Interior, Daniel Limones, y el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín. Todos remarcaron la importancia de la prevención y la colaboración entre administraciones para garantizar, de nuevo, una feria segura y tranquila.