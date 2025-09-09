Una web de la Paeria de Lleida fomentará el aprendizaje del catalán

El acto de presentación tuvo lugar ayer en el Mercat del Pla. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

El ayuntamiento de Lleida presentó ayer una web para fomentar el aprendizaje y el uso social de la lengua catalana, impulsada por la Taula per la Llengua en el marco del Pla de l'Ús del Català. Bajo el lema “Lleida, on el català té accent propi”, la página en internet estará disponible desde la web oficial de la Paeria. El alcalde, Fèlix Larrosa, presentó ayer esta iniciativa en un acto en el Mercat del Pla, junto a la concejala de Cultura, Pilar Bosch, y la Comissionada d’Alcaldia per a la Llengua, Paquita Sanvicén.

“Lleida es pionera a la hora de impulsar el catalán”, aseguró Larrosa. Con esta web, añadió, “avanzamos en la difusión de la lengua y en incentivar su aprendizaje”.

Comienza el curso en el CNL

El próximo lunes, 15 de septiembre, comenzará las clases el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), que ofrecerá unas 800 plazas en un total de 47 cursos de todos los niveles, que tendrán lugar en la capital del Segrià. Se trata de unas cifras que casi duplican las del último trimestre de 2024, ya que, en los últimos años, ha aumentado el interés por aprender catalán, sobre todo el de nivel inicial dirigido a personas no catalanoparlantes, según explicó ayer Bosch.