Homenaje a Candel en el IEI, en un ciclo sobre integración cultural

El escritor y periodista Genís Sinca, autor de la biografía Candel (Comanegra), protagonizó ayer en el IEI una jornada sobre integración cultural en Catalunya bajo el título Paco Candel, els altres catalans, en plena conmemoración del centenario del nacimiento de este escritor y figura clave en la reflexión sobre la identidad catalana y la diversidad cultural, fallecido en 2007. Sinca conversó con la escritora, politóloga y doctora en Sociología Mariona Lladonosa.