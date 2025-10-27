Rosalía estrena el primer adelanto de LUX, su nuevo disco: se llama 'Berghain' y está inspirada en una famosa discoteca de Berlín

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Rosalía ha lanzado este lunes el primer adelanto de su esperado álbum 'LUX' con la publicación de 'Berghain', una pieza orquestal de sonoridad electrónica que combina tres idiomas: castellano, alemán e inglés. Esta canción, que constituye el segundo movimiento del cuarto trabajo discográfico de la artista de Sant Esteve Sesrovires, cuenta con las colaboraciones de Björk y Yves Tumor. El videoclip que acompaña el lanzamiento ha sido dirigido por Nicolás Méndez, de la productora barcelonesa Canada, responsable de anteriores éxitos visuales de la cantante como 'Malamente' o 'Pienso en tu mirá'.

El nuevo disco de Rosalía, que saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre de 2025, ha sido gravado con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason. 'LUX' contará con un total de 18 canciones e incluirá colaboraciones con artistas como Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana y Yahritza. La estética religiosa presente en la promoción y la misma imagen del disco sugieren que será un trabajo con un importante componente espiritual.

Un álbum estructurado en cuatro movimientos diferenciados

Según ha comunicado Sony Music, 'LUX' se presenta como una obra "inmersiva e innovadora" que se editará a través de Columbia Records. El disco explora temáticas como la transformación y la espiritualidad, trazando un "amplio arco emocional de mística femenina y trascendencia". Este cuarto trabajo de la artista catalana se mueve entre "la intimidad y la escala operística" para crear un espacio donde "el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan en el otro".

La estructura del disco está organizada en cuatro movimientos que agrupan las 18 canciones del trabajo. El primer movimiento (MOV I) incluye 'Sexo, violencia y llantas,' 'Reliquia', 'Divinize', 'Porcelana' y 'Mio Cristo'. El segundo (MOV II) contiene 'Berghain' -la canción que acaba de estrenar-, 'La perla', 'Mundo nuevo' y 'De Madrugá'. Al tercer movimiento (MOV III) encontramos 'Dios se un stalker', 'La yugular', 'Focu ranni (exclusiva para el formato físico), 'Sauvignon blanco' y 'Jeanne' (también exclusiva en CD y vinilo). El cuarto y último movimiento (MOV IV) cierra el álbum con 'Novia robot' -disponible sólo en formato físico-, 'La rumba del perdón', 'Memória' y 'Magnolias'.

Presentación sorprendida en la plaza de Callao

La cantante presentó oficialmente su nuevo proyecto este lunes por la noche mediante una retransmisión en directo a través de las redes sociales. La emisión empezó en las 20:45h con imágenes de Rosalía preparándose para el acontecimiento, acompañado por su equipo y su hermana. Durante la transmisión, el artista comentó la filtración prematura de la portada de 'LUX' a Times Square, expresando el suyo descontento: "Quiero saber quién lo ha hecho", dijo a sus acompañantes.

Poco después, Rosalía se desplazó en coche hasta la plaza de Callao, en el centro de Madrid, donde días antes se había instalado un cartel promocional. El artista aparcó a pocos metros del lugar y se dirigió a pie hacia Gran Vía, en medio de fans entusiasmados que lo aclamaban. Allí presentó oficialmente su nuevo trabajo ante los asistentes que se habían congregado en la plaza, alertados por la mención de la ubicación durante el directo. Les pantallas de los edificios de Callao se llenaron de imágenes de la artista vestida de blanco anunciante el título y la fecha de lanzamiento del disco, mientras saludaba desde la ventana de los Cines Callao.

Durante las últimas semanas, la cantante catalana ya había ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto. Rosalía había cambiado la imagen de sus redes sociales, publicado la partitura de 'Berghain' y compartido un vídeo donde aparecía escuchando una orquesta interpretando su música. 'LUX' llegará tres años después de 'Motomami' (2022), convirtiéndose en el cuarto trabajo discográfico del artista después de 'El Mal Querer' (2018) y 'Los Ángeles' (2017).