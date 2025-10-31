Una odisea para aprender catalán

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Ocho años, trece profesores, mil horas de estudio, 8.710 kilómetros y 2.600 euros invertidos. Este es el balance personal de Anastasiya Oliynyk Kabachynska, una ucraniana residente en Tàrrega que finalmente ha alcanzado el nivel C1 de catalán después de un largo camino lleno de obstáculos. Su historia es un testimonio de perseverancia, pero también una denuncia de las dificultades existentes para poder aprender catalán fuera de las grandes ciudades.

Con formación en Ciencias Jurídicas y experiencia en Naciones Unidas, Anastasiya llegó a Tàrrega con su marido, natural de la capital del Urgell, y enseguida entendió que, para integrarse completamente, debía dominar la lengua de la zona. Sin embargo, descubrió que en una ciudad de casi 20.000 habitantes era más fácil encontrar clases de inglés o alemán que cursos avanzados de catalán. Tras superar el nivel A2 con el Consorci per a la Normalizació Lingüística (CPNL), las opciones presenciales para continuar desaparecían. “Debía ir a Igualada o Lleida, a 50 kilómetros”, recuerda. Uno de estos cursos ni siquiera pudo terminarlo porque faltaba un alumno para llegar al mínimo de diez. A las carencias formativas se sumaron las interrupciones por motivos familiares, la covid y la guerra en Ucrania, durante la cual ayudó a trece refugiados. “Una pausa que me supuso tres años más de trabajo”, explica. Los cursos online tampoco fueron la solución. Finalmente, decidió dejar su empleo y estudiar intensamente en la Escola Oficial d’Idiomes. “Viví de los ahorros durante meses”, señala. El sacrificio tuvo recompensa: este 2025 aprobó el C1 con el CPNL y la Generalitat, aunque el C2 se le escapó por 0,38 puntos. Ahora acompaña a otros ucranianos en el aprendizaje del catalán a quienes revela que el secreto es la “constancia”. Asegura que “el enorme esfuerzo ha valido la pena, especialmente por el humor increíble de los catalanes y por la oportunidad de abrir sus grandes corazones”.

El CPNL recibe a 52 nuevas parejas lingüísticas

El CPNL presentó ayer a las 52 nuevas parejas de voluntarios y aprendices de catalán formadas este curso 2025-26 en Lleida ciudad para fomentar la práctica de la lengua. En concreto, 31 tendrán encuentros en formato presencial y 21, de manera virtual. En el resto de municipios de la demarcación, ya se han estrenado 13 parejas y la dirección del CPNL en Lleida avanzó que se formarán más en las próximas semanas. Asimismo, hay un centenar de parejas activas de ediciones anteriores.