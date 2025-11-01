Lleida estrena ‘tradibiblioteca’ de cultura popular catalana

Libros sobre bailes, danzas, sardanas, gigantes y cabezudos, bestiario festivo, cançoners y músicas tradicionales, refranes, leyendas y cuentos, fiestas populares, castellers..., todo sobre la cultura popular y tradicional catalana reunido en una biblioteca. “Yo la llamo la ‘tradibiblioteca’, posiblemente la única en Catalunya”, afirma Ramon Soler Galobardes a una semana de inaugurar la nueva sede en Lleida de la Fundació Galobardes, el próximo 9 de noviembre en el número 5 de la calle Templers, en el Escorxador. Esta singular biblioteca nace con medio millar de volúmenes y revistas, con vocación de seguir creciendo. Igual como esta fundación cultural, creada hace una década en Torrebesses, donde Soler Galobardes se afincó en 2009. Nacido en Prats de Lluçanès en 1959 –aunque desde bebé y durante casi 50 años vivió en Vic–, ha estado vinculado profesionalmente desde la década de los 90 al mundo de los servicios y logística para actos sociales y culturales a través de su empresa Festa10. “Pero siempre desde joven estuve relacionado con entidades y asociaciones de cultura popular y tradicional”, recuerda. Por ello creó en 2014 la Fundació Galobardes –con el nombre como homenaje a su madre–, que desde entonces ha impulsado diversas actividades desde Torrebesses. Ahora, después de jubilarse (“estoy jubilado, pero no retirado”), desembarca en Lleida con el objetivo de ser “una entidad cultural viva, imbricada en la vida social y cultural de la ciudad”. Para ello, el local contará también con espacio para exposiciones temporales, que estrenará con una muestra dedicada al folklorista Joan Amades y otra con una quincena de obras del artista leridano Fèlix Montagut dedicadas a elementos patrimoniales de la provincia. La inauguración del día 9 comenzará a las 10.45 h. en la plaza del Escorxador, donde se concentrarán gegants y capgrossos de diversas asociaciones de Lleida –además del propio capgròs de la fundación–, antes de desfilar en dirección al local, con la previsión de cortar la cinta inaugural una hora después (11.45 h).