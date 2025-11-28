Descubren la Lleida de 1895

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Museu de Lleida ha incorporado a su fondo un dibujo de la calle Major de Lleida en un día de mercado, fechado aproximadamente en 1895. La obra, una acuarela realizada en tinta y aguada de 30,5 x 25 cm, es un original del libro Glories of Spain del explorador británico Charles W. Wood, miembro de la Real Sociedad Geográfica de Londres. La pieza fue adquirida en subasta por 150 €, el mismo precio de salida, en la casa Soler y Llach de Barcelona esta semana. La compra de la obra ha ido a cargo del Museu de Lleida, aunque a la puja acudió un representante de la Generalitat con el fin de aplicar el derecho de tanteo y retracto de la pieza.

Para el Museu de Lleida, el dibujo tiene especial relevancia “porque muestra una imagen histórica de hace 130 años de la principal arteria comercial de Lleida, y por el hecho de haber sido publicado en un contexto internacional, concretamente en Londres en 1901”. Además, forma parte del testimonio que dejó Wood tras su viaje por tierras principalmente catalanas entre 1888 y 1901. En su obra, Wood dedica los capítulos XIX, XX y XXI al territorio catalán, donde describe la capital del Segrià con estas palabras: “Lleida resultó ser una de las ciudades españolas más interesantes. Aquella mañana estaba llena de vida y movimiento. La plaza del mercado estaba llena de compradores y vendedores; hombres y mujeres que llevaban vestidos pintorescos”.

Esta adquisición por parte de la pinacoteca leridana tiene como objetivo potenciar el ingreso de obras relacionadas con el pasado histórico y social de Lleida y las tierras de Ponent para preservar y divulgar su patrimonio cultural.