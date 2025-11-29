El pintor leridano Diego Serrano revela nuevas obras en Barcelona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pintor figurativo contemporáneo Diego Serrano (Lleida, 1975) presentará en enero una exposición individual en la Sergi Sánchez Art Gallery de Barcelona. La muestra formará parte de la programación anual de la galería y reunirá una selección con una decena de obras de gran formato, tanto piezas ya existentes como creaciones que se encuentran actualmente en desarrollo. La fecha del acto de inaguración está todavía por concretar.