El pintor leridano Diego Serrano revela nuevas obras en Barcelona

El artista leridano Diego Serrano (izq.) y Sergi Sánchez (der.). - FIRMA FOTO

Redacció

El pintor figurativo contemporáneo Diego Serrano (Lleida, 1975) presentará en enero una exposición individual en la Sergi Sánchez Art Gallery de Barcelona. La muestra formará parte de la programación anual de la galería y reunirá una selección con una decena de obras de gran formato, tanto piezas ya existentes como creaciones que se encuentran actualmente en desarrollo. La fecha del acto de inaguración está todavía por concretar.

