El patio del IEI se convierte en un bosque de luces

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El patio del Institut d'Estudis Ilerdencs se transformó ayer en un auténtico bosque navideño con motivo de la instalación lumínica que acoge la sede de la institución por estas fechas. Una cincuentena de árboles y 100.000 luces alumbran el espacio desde ayer, decorado también con cinco bancos, para que “en un lugar frío como es un bosque, también podamos encontrar momentos de calidez”, explicó el director del IEI, Andreu Vàzquez. Por su parte, la vicepresidenta de la institución, Estefania Rufach, aprovechó la inauguración del montaje para “pensar un momento en aquellas personas que no podrán vivir este tiempo de opulencia igual que nosotros por culpa de la guerra, dificultades económicas y diferentes injustícias que hay en el mundo”, afirmó. El acto reunió a un centenar de asistentes de todas las edades y Rufach aseguró que “las puertas permanecerán abiertas a todo el mundo” para disfrutar de la instalación hasta el 7 de enero.

Paralelamente, la programación de Navidad del IEI incluye tres espectáculos diferentes, con acceso libre, los días 11, 15 y 23 de diciembre a las 18.00 horas en el Aula Magna.

Estreno en directo de la ‘nadala’ del Grup SEGRE

Un Nadal per estimar, la canción del Grup SEGRE para las fiestas de este año, se pudo escuchar ayer por primera vez durante la inauguración de la instalación del IEI. El cantautor de Balaguer Pau Culleré, quien la compuso, la interpretó en directo acompañado por 14 jóvenes cantaires del coro de la escuela de música leridana L’Intèrpret.