Tesoros de la guitarra clásica, con el leridano José Antonio Chic

El guitarrista leridano José Antonio Chic protagonizará mañana jueves (20.00 h) en el Auditori Enric Granados de Lleida el recital Tesoros de la guitarra clásica, en el que ofrecerá una selección de las joyas más bellas de la literatura guitarrística de todos los tiempos y alguna obra de autoría propia. Además de presentar en público diferentes piezas (de Ruiz-Pipó, Sanz, Gangi, Albéniz o Teixeira), seleccionadas para mostrar toda la capacidad expresiva y riqueza comunicativa de la guitarra, el intérprete leridano grabará también el concierto. Chic ya registró el año pasado un primer álbum con el título de Tesoros de la guitarra clásica; al que siguió un segundo volumen a principios de este año y, ahora, se encuentra inmerso en la grabación del tercero, cuya publicación está prevista para otoño del año que viene. Chic, con una extensa actividad concertística internacional, regresará a la sala de cámara del Auditori, que precisamente él estrenó el 11 de noviembre de 1994, tres meses antes de la inauguración oficial del equipamiento, el 14 de febrero de 1995.