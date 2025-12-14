La irreductible, 5 años en Lleida al servicio de la lectura

Anna Sàez junto a Josepa Sopeña durante la presentación del libro en la irreductible. - PAU PASCUAL

La irreductible celebra su quinto aniversario con un diciembre lleno de actividades culturales. Ayer conmemoró la efeméride con una jornada festiva que incluyó dos citas literarias, un aperitivo y un brindis con el público asistente. El programa arrancó con la presentación de la novela Fam, de Núria Busquet, en un acto conducido por Esther Riba. Por la tarde, fue el turno del libro Ménage à trois, de Josepa Sopeña, presentado por la escritora y directora de SEGRE, Anna Sàez. Raquel Fontecha, directora de la irreductible, subrayó que la librería se ha consolidado como un punto de encuentro gracias a la implicación de una clientela “muy fiel y cada vez más numerosa”.

La agenda especial se prolongará durante estas fechas con más propuestas culturales, sorteos de lotes de libros y concursos literarios para los clientes.

A lo largo del mes, los asistentes a las actividades recibirán una copa de cava o vino, y se abrirán promociones especiales y varios sorteos de libros para los clientes.

Entre las actividades programadas para la semana que viene, destacan la presentación del libro Canela fina. Relatos eróticos y la última sesión del ciclo Lecturas del Quijote, además de otros actos culturales que completan la programación del aniversario.