Gobierno español y sindicatos pactan aumentar hasta los diez días el permiso retribuido por muerte de familiar

El gobierno español y los sindicatos mayoritarios del Estado han llegado a un acuerdo para ampliar hasta los diez días el permiso retribuido por muerte de familiar. Al mismo tiempo se han pactado dos nuevos permisos, uno de quince días en caso de curas paliativas de un familiar y otro de un día para el acompañamiento de una persona que decida someterse a la eutanasia.

El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha considerado el acuerdo "un ejercicio de dignidad y humanidad" para las más de dieciocho millones de personas asalariadas en España. A partir de ahora la propuesta tendrá que ser debatida en el Congreso de los Diputados, por lo cual el sindicato ha pedido a los parlamentarios que se sumen a la iniciativa.

"Hacemos un llamamiento para que los parlamentarios de este país no impregnen con indignidad el ejercicio del parlamentarismo y den la espalda a un derecho que apelará cerca de dieciocho millones de personas trabajadoras en nuestro país", ha afirmado Pacheco.